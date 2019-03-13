تحذير لمستخدمي بعض الطرق: #غبار كثيف يحد الرؤية

صحيفة الخليج الالكترونية حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق من غبار كثيف يحجب الرؤية في تبوك. وقالت أمن الطرق في بيان مقتضب لها : تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك : يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

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