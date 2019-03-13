“لورين عيسى” في افتتاح مهرجان السينما بعيون نسائية في اربيل

الخليج - حسن القبيسي

من المقرر ان تشهد اربيل في الرابع عشر من آذار/مارس لهذا العام، افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان السينما بعيون نسائية بمشاركة العشرات الافلام التي تحمل بصمة نسائية من حيث القصة وكادر العمل وبحضور عدد كبير من الفنانات من إقليم كوردستان والعراق وإيران وأمريكا وبريطانيا والمغرب ومصر والسعودية ودول أخرى.

وسيفتتح الملتقى بكليب عزف انفرادي على آلة الـ(زورنا) او الزمر الكوردية للفنان حسين حاج ناصر من اخراج لورين عيسى حيث تم تصويره في عفرين، يتحدث الكليب عن التقاليد والعادات الكوردية والفولكلور الكوردي في هذه المدينة ويصور جزءا مهما من الحياة الطبيعية لهذه المدينة.

وتؤكد الفنانة لورين عيسى ان تصوير هذا الكليب لم يكن بالامر السهل مبينة بأن الوصول لهذه المدينة تطلب الكثير من المخاطرات والمغامرات بسبب الحرب التي شهدتها عفرين في تلك فترة ضد ارهابيي داعش و صراع السياسة التي كانت تسيطر على هذه المنطقة حيث قضت مسافات طويلة مشيا على الاقدام لحين وصولها الى المكان الذي تم فيه تصوير المادة الفنية.

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ويسلط هذا الكليب الضوء على حياة المرأة في عفرين وطبيعة عملها ودورها في تسيير الحياة اليومية ويتضمن ايضا عرض العديد من الدبكات الشعبية الكوردية التي يشارك فيها مجموعة من الرجال والنساء من هذه المدينة .

وتشارك الفنانة لورين عيسى في هذا المهرجان بفيلم المسحوق الاسود والذي سبق وان شاركت به في مهرجان السينما ضد الارهاب في اربيل والذي بدأ في الاول من شباط الماضي وحاز فيلمها على جائزة التنويه من المهرجان كما كرمت من قبل محافظة اربيل لدورها في مكافحة الارهاب .

وسيعرض مهرجان السينما بعيون نسائية ستة عشر فيلما قصيرا في المسابقة الرسمية ستتسابق علي نيل 5 جوائز مخصصة . مع عرض فيلم كوردي حديث طويل علي هامش المسابقة.

كما يتضمن الملتقي فعاليات عديدة اهمها فتح معرض للصور الفوتوغرافية لمصورات من اقليم كوردستان العراق وتكريم بعض من الوجوة الفنية النسائية والاعلامية البارزة . واحياء حفل غنائي طربي بمناسبة احتفالات الحرية ونوروز.