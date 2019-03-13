نبضة.. فعالية تنبض بالحياة في جدة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
الخليج – ميرفت بخاري : انطلقت اليوم في مدينة جدة فعالية نبضة تحت مظلة قسم الباطنة بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز وبالتعاون مع جمعية أصدقاء القلب الخيرية وهيئة الهلال الأحمر السعودي والجمعية السعودية الطب الباطني
حيث قام فريق متكامل من طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز بتقديم فعاليةللمجتمع تهتم بالتوعية والصحة العامةبإشراف الدكتور نعيم الشعيبي.
ولأن التعاقب المتتالي لنبضات القلب هو سر الحياة فقد اطلق اسم نبضة على الفعالية انطلاقا من أن الحياة تسير وفق ايقاع منظم وأن أي خلل في نبض القلب قد ينهي حياة الانسان .
من الجدير بالذكر أن (نبضة ) تهتم بالتوعية الصحية الهادفة وتسعى إلى زيادة وعي أفراد المجتمع عن أمراض القلب وكيفية تجنبها وذلك انطلاقا من واجب خدمة المجتمع ورغبة في ترك بصمة فيه.
يصاحب الفعالية معرض تطوعي يهدف الى توعية المجتمع بأمراض القلب وكيفية تجنبها بطريقة هادفه ومؤثرة إضافة إلى دورة الانعاش القلبي الرئوي التي تقدمها جمعية الهلال الأحمر السعودي وتهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بالانعاش القلبي والإسعافات الأولية.
تستمر الفعالية ليوم الغد الخميس حيث تستهدف جميع افراد المجتمع .
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