المرور: إتاحة الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات عبر نظام #أبشر

صحيفة الخليج الالكترونية ‏‫أكَّدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان حالياً الدخول لتقديم الاعتراض الإلكتروني للمخالفات المرورية عبر بوابة “أبشر” بعد إطلاق المرحلة الأولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح ببقية المناطق قبل نهاية 2019. وأوضحت إدارة المرور أنه بالإمكان الاطلاع على تفاصيل ومكان وصور المخالفات عبر النظام. Advertisements

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