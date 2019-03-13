شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تحصيل رسوم نقل ملكية على «مركبات التشليح»؟.. المرور يرد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، أنه لا يتم تحصيل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها.

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين، قال فيه: “عندي مركبة بعتها تشليحاً كم رسوم الإسقاط؟”.

وردت إدارة المرور قائلاً: “لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تُباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها”.