شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتم تحصيل رسوم نقل ملكية على «مركبات التشليح»؟.. المرور يرد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت إدارة المرور، اليوم الأربعاء، أنه لا يتم تحصيل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها.
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين، قال فيه: “عندي مركبة بعتها تشليحاً كم رسوم الإسقاط؟”.
وردت إدارة المرور قائلاً: “لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تُباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها”.
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