شكرا لقرائتكم خبر عن بادرة مميزة.. تقديم «الفقع» لمرضى مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الجوف:
شهد مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا في منطقة الجوف، واقعة جميلة من قبل المستشفى الذي قدم للمرضى المنوَّمين وجبة من “الفقع”، أو كما يُطلق عليها “الكمأة”.
وأوضحت “صحة الجوف” أن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا يُشارك مرضاه نكهة ربيع الجوف، ويقدم لهم وجبة غداء من الكمأة “الفقع”، في بادرة تُعد الأولى من نوعها؛ فيما يكثر “الفقع” في صحارى المملكة بعد موجات الأمطار التي شهدتها خلال فترة “الوسم”.
يُذكر أن منطقة الجوف تتزين خلال هذه المدة بألوان الربيع الخلابة في موسم ربيعي استثنائي لم تشهده المنطقة من قبل، حيث يظهر ربيع الشمال لهذا العام في حُلة غير مسبوقة تتلون بين الأخضر والأصفر والبنفسج والأبيض والأحمر.
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