شكرا لقرائتكم خبر عن «الجهني» يتوقع حالة مطرية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني؛ تأثر عددٍ من المناطق بحالة جوية ممطرة تستفتح ربيع مراويح هذا العام. وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بدأت هذه الحالة بشكل خفيف هذه الأيام؛ نتيجة الاستجابة الخفيفة للرياح الرطبة”. وأضاف أن أفضل فرصها في نهاية الأسبوع على جنوب غرب المملكة، وغربها، وأجزاء من مناطق: الرياض، والشرقية.

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