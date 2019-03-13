السودان.. تعيين 39 وزيرًا اتحاديًا ووزير دولة في الحكومة الجديدة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء، مرسومين جمهوريين بتشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين 39 وزيرا اتحاديا ووزير دولة، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء القومي.

وتضمن المرسوم الأول تعيين 21 وزيرا اتحاديا، هم: الدكتور فضل عبد الله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية، الأمير أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور بركات موسى الحواتب وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، بشارة جمعة أرور وزيرا للداخلية، الدكتور الدرديرى محمد أحمد وزيرا الخارجية، الدكتور محمد أحمد سالم وزيرا للعدل، مجدي حسن يسن وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، الخير النور المبارك وزيرا للتربية والتعليم، بحر إدريس أبو قردة وزيرا للعمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية.

وحسن إسماعيل سيد أحمد وزيرا للإعلام والاتصالات، رضوان محمد أحمد مرجان وزيرا للزراعة والغابات، حامد ممتاز وزيرا للصناعة والتجارة، إسحاق آدم بشير وزيرا للنفط والغاز، الدكتور عثمان التوم حمد وزيرا للرى والموارد المائية والكهرباء، الدكتور محمد أبو فاطمة وزيرا للمعادن، حاتم السر وزيرا للنقل والتنمية العمرانية، إبراهيم يوسف محمد وزيرا للثروة الحيوانية والسمكية، الدكتورة سهير أحمد صلاح وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، السموأل خلف الله وزيرا الثقافة والسياحة والآثار، الدكتورة سعاد الكارب وزيرا للضمان والتنمية الاجتماعية والدكتور الصادق محجوب الطيب وزيرا للصحة.

Advertisements

وتضمن المرسوم الثاني، تعيين 18 وزيرا للدولة بالوزارات المختلفة، وهم، أبوبكر عوض حسنين وزير دولة برئاسة الجمهورية، خالد حسن إبراهيم وزير دولة بمجلس الوزراء، الدكتورة آمنة ضرار وزير دولة بمجلس الوزراء، الدكتور أبو القاسم الأمين بركة وزير دولة بالحكم الاتحادي، أبو القاسم إمام الحاج وزير دولة بالحكم الاتحادي، أسامة فيصل وزير دولة بالخارجية، عمر بشير مانيس وزير دولة بالخارجية، مصطفى يوسف حولي وزير دولة بالمالية، الدكتور إبراهيم آدم إبراهيم وزير دولة بالتربية والتعليم العام.

ومنى فاروق سليمان وزير دولة بوزارة الإعلام والاتصالات، نهار عثمان نهار وزير دولة بالزراعة والغابات، سعد الدين حسين البشري وزير دولة بالنفط والغاز، أحمد آدم كابو وزير دولة بالموارد المائية والري والكهرباء، الدكتور مصطفى محمود عبد الله وزير دولة بالنقل والتنمية العمرانية، محمد طاهر محمد الأمين وزير دولة بالثروة الحيوانية والسمكية، الدكتورة تابيتا بطرس وزير دولة بالتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة سمية إدريس عثمان أكد وزير دولة بالثقافة والسياحة والآثار وأحمد محمد عثمان حامد كرار وزير دولة بالضمان والتنمية الاجتماعية .

وكان الرئيس السوداني، أصدر في فبراير الماضي مرسوما جمهوريا بإعفاء الحكومة السابقة وتكليف الدكتور محمد طاهر إيلا بمنصب رئيس الوزراء القومي، كما قرر تعيين الفريق أول ركن عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.