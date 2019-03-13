شكرا لقرائتكم لاكروا يبحث مع لبنان خفض المهمات البحرية لـ"يونيفيل" تدريجا ... عون: اسـرائيل لا تزال تعارض ترسيم الحدود في "المنطقة الاقتصادية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 13 مارس 2019 - اخر تحديث في 13 مارس 2019 / 04:38

تصدّر الوضع على الحدود اللبنانية جنوبا مع الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما خفض قوات "يونيفيل" مساهمتها البحرية تدريجا، مفاوضات أجراها وكيل الامين العام لعمليات السلام ورئيس إدارة عمليات السلام في مقر الامم المتحدة جان بيار لاكروا وقائد قوات "يونيفيل" ستيفانو ديل كول، وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، مع المسؤولين اللبنانيين.



وأكدت مصادر مطلعة لـ "الحياة" أن الخفض يأتي نتيجة قرار الولايات المتحدة الأميركية بتقليص مساهمتها في قوات حفظ السلام الدولية في كل العالم ومنها لبنان، خصوصا ان الولايات المتحدة كانت سابقا في اجتماعات مجلس الأمن حول التجديد لقوات الأمم المتحدة في لبنان، تطالب بأن يأخذ الجيش اللبناني دورا أكبر في مراقبة الحدود.

ونوه رئيس الجمهورية ميشال عون "بالتعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" الذي يساهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة الحدودية".

وابلغ عون لاكروا والوفد المرافق خلال استقباله في قصر بعبدا، "ان لبنان لا يزال يواجه معارضة اسرائيلية لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على رغم الاقتراحات التي قدمت في هذا الاتجاه"، لافتا "الى ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو".

وجدد لاكروا، تأكيد الامم المتحدة "على اهمية التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات لاسيما عمل يونيفيل"، متمنيا "ان يتعزز هذا التعاون خصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة"، ومقدرا "الدور الذي يلعبه الجيش في اطار حفظ السلام على الحدود". واعرب عن سروره لتواجده في لبنان و"للتعاون القائم مع السلطات اللبنانية".

واضاف: "تطرقنا الى التعاون بين السلطات اللبنانية وقوات الامم المتحدة، وهي اساسية بالنسبة الينا خصوصا واننا نتواجد في الجنوب اللبناني منذ عقود، ما ساهم في تهدئة الاوضاع رغم حصول بعض المشاكل التي نعالجها سويا مع السلطات اللبنانية، ولهذا السبب نعلق اهمية على هذا التعاون الثابت مع الدولة اللبنانية والسلطات المحلية في الجنوب ومع السكان ايضا، وهذا ما يسمح لنا باحترام وتنفيذ المهام المطلوبة منا وفق القرارات الدولية عبر حرية تحركنا والتعاطي مع الاحداث عند حصولها".

وتابع: "ان هذا التعاون وبالاخص مع الجيش اللبناني، افضى الى ابقاء الوضع هادئا في الجنوب على رغم وجود بعض القضايا العالقة. وعبرنا عن سرورنا بالاستمرار في هذا التعاون في ظل الحكومة الجديدة، ما يشكل فرصة لاعطاء دفع لمشاريع مهمة للبنان من خلال تعزيز تواجد الجيش في المناطق التي تعمل فيها يونيفيل، والعمل بشكل تدريجي على تعزيز القدرات البحرية اللبنانية بما يسمح بتحقيق مرحلة انتقالية للمهمات في هذا المجال بين يونيفيل والجيش. ونحن نقدر ما سمعناه اليوم من تجديد لدعم لبنان لليونيفيل والامم المتحدة".

بري "قلق من التأخير في ترسيم الحدود البحرية"

وعرض لاكروا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوضع في لبنان ودور قوات "يونيفيل" في الجنوب. وأكد بري "العلاقات العائلية بين "يونيفيل" وأهالي الجنوب، الا ان ما يقلقه هو موضوع التأخير في ترسيم الحدود البحرية" ، مشددا على "أهمية ودور الامم المتحدة في هذا المجال".

بدوره، أكد لاكروا "ان قوات يونيفيل والامم المتحدة ستستمران بالعمل على ذلك وبهدوء".

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لاكروا من السرايا: سنواصل العمل الجيد مع الحكومة وجميع الشركاء اللبنانيين

وفي السراي الكبيرة التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، المسؤول الأممي والوفد المرافق. وقال لاكروا: "أجرينا محادثات جيدة للغاية مع الرئيس الحريري حيث عبر عن دعمه ودعم حكومته "لليونيفيل". كما ناقشنا التعاون الحاصل بين السلطات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان وأكدت على أهمية هذا التعاون. إننا نعمل في الجزء الجنوبي من لبنان، ونحن نعرف سكان هذه المنطقة جيدا فنحن نتعامل معهم ومع السلطات المحلية والسلطات الوطنية وقوى الأمن اللبنانية والقوات المسلحة منذ عدة سنوات".

اضاف: "هذا أمر أساسي للغاية بالنسبة لنا لإن في حال لم يكن لدينا هذا التعاون، فإننا لن نتمكن من تنفيذ مهماتنا أو المساهمة في الحفاظ على هذا التعاون السلمي نسبيا. إن وجود حكومة جديدة اليوم في لبنان وإمكانية المضي قدما في بعض المشاريع المهمة في ما يتعلق بتعزيز القوات المسلحة اللبنانية الموجودة في الجنوب، وتعزيز القدرة البحرية للقوات المسلحة اللبنانية، وإمكانية مواصلة النظر في زيادة عدد القوات اللبنانية في الجنوب، كل هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نعمل مرة أخرى مع السلطات اللبنانية وقوات الأمن ونتطلع إلى القيام بالمزيد على هذ الصعيد. إن الأجواء جيدة والتنسيق جيد في ما بيننا وسنواصل العمل الجيد مع الحكومة وجميع الشركاء اللبنانيين".

وزارة الخارجية

وانتقل الوفد الى قصر بسترس، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقال لاكروا على الأثر: "عقدنا لقاء جيدا جدا بحثنا فيه عمل "يونيفل" وتعاونها مع السلطات اللبنانية والمدنية والمحلية والقوات المسلحة اللبنانية وتوافقنا ان هذا التعاون مهم للغاية. ونحن على تفاعل مع السكان في منطقة جنوب لبنان والسلطات المحلية ونحاول الحفاظ على الوضع الهادئ في منطقة عملنا وسنواصل دورنا الفاعل والداعم ونود ان نستمر في هذا التعاون الجيد مع السلطات اللبنانية والذي شكل محور المحادثات التي نجريها ونتطلع الى مواصلتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة ما يشكل لنا فرصا جديدة للمضي قدما في عدد من المسائل المهمة بما في ذلك كيفية تعزيز وجود الجيش اللبناني في مناطق عملنا وكيفية تعزيز امكانيات قوى البحرية اللبنانية ونرغب ان يكون لنا دور داعم في هذا الاطار . واشكر الوزير باسيل مجددا على دعم السلطات اللبنانية لنا ونتطلع الى مواصلة التعاون بيننا".

وزارة الدفاع

كذلك زار الوكيل الأممي وزير الدفاع الياس بوصعب. وبحث الجانبان في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتنويه بأداء قوَّات "يونيفل" التي تساهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.

وتطرَّق وزير الدفاع إلى موضوع الخروق الاسرائيلية، مستغربا "عدم ايلاء المجتمع الدولي الأهمية اللازمة لهذه الخروق التي يصل عددها إلى المئات شهريًّا، فيما يتم شنّ حملة إعلاميَّة واسعة ضد أي خرق مزعوم من لبنان تجاه اسرائيل".

ووصف لاكروا، لقاءه بو صعب بالمميز، وقال: تطرقنا إلى آلية تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب وتم البحث في سبل تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية لكي يصار إلى تقليص مهمات مجموعة العمل البحرية التابعة للأمم المتحدة على نحو تدريجي. وتحدثنا أيضًا عن كيفية مواصلة التعاون بيننا بصورة يوميَّة للتصدي لأي طارئ على نحو سريع وفاعل. وأود أن أشكر الوزير على اللقاء الناجح والمثمر وأتوق إلى أن نواصل العمل معًا في المرحلة المقبلة".

من جهته، توجه بوصعب للاكروا والوفد المرافق بالقول: "أود أن أشكركم على تأكيدكم مجدَّدًا استمرار تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني ومنظمة الأمم المتحدة. نحن نكنّ كلّ الاحترام والتقدير للعمل الذي تقوم به بعثة "يونيفل" في الجنوب عمومًا وعلى طول الحدود الجنوبيَّة خصوصًا. تحدَّثنا عن انتهاكات اسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم1701 الصادر عن الأمم المتحدة. وأبلغت لاكروا بعدد الانتهاكات الجوية والبحرية والبرية التي يتم تسجيلها شهريًّا. وأشرت إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية ترفع دائمًا التقارير والشكاوى إلى مجلس الأمن ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأودَّ الإشارة إلى إن مسألة الحدود حساسة اليوم لأن الأطراف المعنية كافة تسعى إلى تحديد الشكل النهائي للحدود البحرية والوضع يتطلب المزيد من النقاش. أشكركم مجدَّدًا على دعمكم للجيش اللبناني وعلى التعاون القائم بيننا، ونتوق إلى تقوية هذه العلاقة في المستقبل القريب".

كما زار لاكروا، قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.