دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تجلب Minecraft لألعاب Xbox Pass في 4 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البرمجيات لإطلاق واحدة من ألعاب Minecraft على Xbox Pass في 4 من أبريل، لتصل ألعاب الخدمة إلى أكثر من 100 لعبة مميزة لمستخدمي Xbox.

تنضم واحدة من ألعاب Minecraft إلى الألعاب المتاحة لمشتركي Xbox Pass، لتصل الألعاب المميزة في خدمة الألعاب إلى أكثر من 100 لعبة متاحة للإشتراكات الشهرية في الخدمة.

وتهدف شركة مايكروسوفت بإضافة لعبة Minecraft الجديدة لخدمة Xbox Pass لإقناع المستخدمين بالإشتراك في خدمة الألعاب، حيث تتجه عملاق البرمجيات في الفترة الأخيرة للترويج بقوة لخدمة الألعاب المتاحة الآن في الشهر الأول للمستخدمين الجدد بسعر 1 دولار كبديل للسعر الأصلي 10 دولار تقريباً.

Advertisements

وتتيح مايكروسوفت للإشتراكات الشهرية تحميل أكثر من 100 لعبة، والتي يأتي من بينها لعبة Crackdown 3، وSea of Thieves إلى جانب Forza Horizon 4، حيث تقدم مايكروسوفت في خدمة Xbox Pass الألعاب الجديدة في بالتزامن مع إطلاق الألعاب إلى منافذ البيع، لذا من المرتقب إطلاق كلاً من ألعاب Halo Infinite، وthe next Gears of War، وأيضاً Forza على Xbox Pass قريباً.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تجلب Minecraft لألعاب Xbox Pass في 4 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.