محاضرة "نحو نقلة نوعية فى إدماج أصحاب الهمم" استعدادا لأولمبياد أبو ظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت لوريتا كلايبورن نائب رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولى محاضرة مهمة تحت عنوان " نحو نقلة نوعية فى إدماج أصحاب الهمم"

وقال الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، من خلال حسابه "محاضرة ملهمة وتجربة تفيض بالحافزية والأمل والطموح.. قدمتها.. لوريتا كلايبورن نائب رئيس مجلس إدارة الألمبياد الخاص الدولي.. بعنوان" نحو نقلة نوعية في إدماج أصحاب الهمم" في قصر الإمارات.. بمشاركة أصحاب الهمم.. ضمن سلسلة محاضرات مجلس محمد بن زايد".



جانب من المحاضرة

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مجلس محمد بن زايد

وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.