السعودية: لا نمتلك طائرات "بوينغ 737 ماكس"

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ووفقا لوكالة "رويترز"، أضاف المتحدث أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.
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ولقي157 شخصا مصرعهم، الأحد الماضي في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وذلك بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وتعتبر هذه الكارثة هي الثانية خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ من طراز 737 ماكس"، وذلك بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون أر" للخطوط الجوية الإندونيسية يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
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