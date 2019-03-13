لقطة "أبوية" من أمير قطر خلال مهرجان سباق الهجن (فيديو)

وتوج تميم الفائزين، لتحتكر هجن الشيحانية ألقاب السباق. وحرص الأمير تميم على حمل أحد الأطفال المتواجدين في المهرجان، واصطحبه معه إلى خارج مضمار السباق. وحضر المنافسات والتتويج عدد من الشيوخ وأبناء القبائل وجمهور غفير من محبي رياضة الهجن. يذكر أن ختام منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف "صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني"، أقيمت في مضمار الشيحانية عصر الأربعاء.

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