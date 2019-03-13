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عمان– سبوتنيك. وأضاف الإرياني "الحكومة اليمنية قدمت كل التنازلات الممكنة من أجل الوصول إلى السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم تكرار ما قامت به المليشيات الحوثية من انقلاب على السلطة".
© AFP 2018 / Mohammed Huwais
وأضاف الإرياني "نحن لن نعقد أي اتفاقات جديدة أو مشاورات جديدة إلا بعد أن تلتزم هذه المليشيات بتنفيذ الاتفاقات التي وقعت في اتفاق استكهولم"، مشددا على أن "مليشيات الحوثي لم تنفذ أي بند من بنود اتفاق ستوكهولم".
وعقدت في مطلع شهر شباط/فبراير اجتماعات ضمت الجانبين من اليمنيين؛ الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله وقد نظمها مكتب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، بحضور ممثلين من الصليب الأحمر.
وفي نهاية الاجتماع تحدث الطرفان عن استمرار المباحثات رغم نهاية الاجتماعات في عمان، والإعلان عن نتائج بعد أيام من نهاية الاجتماعات في ذلك الحين. لكن لم يتم الإعلان منذ ذلك الحين عن أي اتفاق.
وحول ما سبق يقول الإرياني "المليشيا الحوثية تتراجع دائما، تصل معها الى اتفاق ثم تتراجع عن الاتفاق، لتقوم بعمل اتفاق آخر أقل منه ومن ثم تتراجع عن هذا الاتفاق وهكذا، نحن لحد الآن لم نصل معهم إلى أي اتفاق نهائي وعند الوصول إلى اتفاق بما يخص الأسرى سوف يتم الحديث عنه مباشرة".
ويستضيف الأردن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وفي مرتين استضاف الأردن اجتماعات للجانبين اليمنيين بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وحول إمكانية عقد اجتماعات حول الأسرى في اليمن قال الإرياني "بالنسبة لنا في اليمن نحن ليست لدينا أي مانع من أن يتم التفاوض داخل الأراضي اليمنية المناطق المحررة كثيرة وجاهزة لاستقبال التفاوض".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني: الحكومة لن تعقد أي اتفاقات جديدة قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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