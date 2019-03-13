قطر تستحوذ على حصص في 12 منطقة تنقيب في المغرب

وذكرت شركة "قطر للبترول"، على موقعها الإليكتروني، أنها وقعت اتفاقیة مع شركة "إيني" الإيطالیة تستحوذ بموجبھا على 30 % من امتیاز طرفاية للاستكشاف البحري في المیاه الضحلة بمنطقة تقع قبالة شواطئ المملكة المغربیة على المحیط الأطلسي.

وتابعت أنه "بعد الحصول على موافقة الجھات الحكومیة المعنیة في المملكة المغربیة، ستكون حصص المشاركة في امتیاز الاستكشاف في طرفاية موزعة بواقع 45% لشركة إيني (المشغل)، و30 %لقطر للبترول، و25% للمكتب الوطني للھیدروكاربورات والمعادن المغربي".

​وقال المھندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة "قطر للبترول"، إن "الاتفاقیة تمثل معلما رئیسیا ھاما على خارطة طريق شراكتنا مع شركة إيني، كما أنھا تعزز من علاقتنا المتمیزة والأخوية مع المملكة المغربیة".

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وأضاف: "كلنا أمل بتحقیق نتائج إيجابیة في جھود الاستكشاف، ونتطلع إلى العمل مع شركة إيني و للھیدروكاربورات والمعادن في ھذا الامتیاز. كما أود أن أنتھز ھذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى السلطات المغربیة على دعمھا وتعاونھا".

وذكرت الشركة أن امتیاز طرفاية للاستكشاف البحري في المیاه الضحلة يغطي مساحة إجمالیة تبلغ حوالي 900,23 كیلو متر مربع في میاه يصل عمقها 1000 متر.

وستشمل المرحلة الأولى من الاستكشاف، التي تنتھي عام 2020، عددا من الدراسات الجیولوجیة والجیوفیزيائیة بھدف تقییم لمناطق الاستكشاف.