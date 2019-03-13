شكرا لقرائتكم خبر عن «قياس» يكشف موعد إعلان نتائج «اختبار القدرات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أن إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية سيكون يوم الاثنين المقبل 11/ 7/ 1440هـ.

وأكد أن المركز يعمل وفق الخطة الخاصة بمواعيد إعلان نتائج الاختبارات التي يقدمها لجميع المستفيدين والمستفيدات، لافتا إلى أن نتائج الاختبار الذي عقد خلال الفترة من 10- 18 جمادى الآخرة 1440هـ، في 150 مقراً للطلاب والطالبات في جميع مدن ومحافظات المملكة، ستكون متاحة عبر ملف المستفيد الإلكتروني.

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وأضاف أن عملية تصحيح أوراق الإجابات يكون إلكترونياً من خلال استخدام المركز أحدث الأجهزة والتقنيات المتقدمة الدقيقة عالية السرعة، عبر ماسحات ضوئية متقدمة مخصصة لقراءة أوراق الإجابة دون تدخل عنصر بشري في عملية التصحيح، مما يعطي مصداقية كبيرة لعملية التصحيح ونتائج المختبرين.

ونوّه إلى أن المركز يقدّم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات، ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 8:00 مساء، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

طريقة تصحيح الإجابات.. خطوة بخطوة