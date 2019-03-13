هيئة الطيران المدني المصرية تمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ 737 ماكس

قالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان اليوم الأربعاء إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 ماكس في الأجواء والمطارات المصرية وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد.
وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.
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