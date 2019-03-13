انت الان تتابع إدارة الطيران الأمريكية: لا أساس لوقف بوينج 737 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكدت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، أنه لا أساس لوقف استخدام طائرات بوينج 737 ماكس بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا ومقتل 157 كانوا على متنها. وقال رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية دانيل أيلويل في بيان "حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشاكل في الأداء ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة". وتابع "كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء". وللمرّة الثانية في غضون أشهر، تتحطّم طائرة بوينج 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها، بحسب "سكاي نيوز".

والأحد الماضي سقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركّاب الـ157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة.وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً.ورغم