انت الان تتابع صحف الإمارات تبرز رفض قرارات بوتفليقة واستسلام داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبرزت الصحف إقرار الـ"فيفا" بأن قطر لا تصلح لاستضافة مونديال بمنتخبات أكثر، بعد قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال2022 ما يتطلب الاستعانة ببلد مجاور على الأقل

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تطورات القضاء على تنظيم داعش في سوريا، وأطلعتنا على تداعيات قرارات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كما تناولت قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الإمارات في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن تظاهر الآلاف في العديد من الولايات الجزائرية، أمس، معبرين عن رفضهم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن العدول عن الترشح لانتخابات الرئاسة، معدين ذلك تمديدًا لحكمه.

وتجمع مئات الطلاب بساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية، مرددين شعارات، منها "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، و"لا للتمديد"، كما تظاهر الآلاف في ولايات سكيكدة وقسنطينة وبرج بوعريريج وبجاية ووهران، وواصل البعض الإضراب العام لليوم الثالث في مؤسسات عمومية وخاصة، وقرر آخرون مواصلة إغلاق محالهم التجارية

وتجمع مئات الطلاب بساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية، مرددين شعارات، منها "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، و"لا للتمديد"، كما تظاهر الآلاف في ولايات سكيكدة وقسنطينة وبرج بوعريريج وبجاية ووهران، وواصل البعض الإضراب العام لليوم الثالث في مؤسسات عمومية وخاصة، وقرر آخرون مواصلة إغلاق محالهم التجارية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.

وانتقد معارضون قرارات بوتفليقة، وقال الحقوقي مصطفى بوشاشي، في تسجيل بالفيديو، إن القرارات هي انتصار جزئي للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ ثلاثة أسابيع، لكن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس فقط.



وتحت عنوان "الحكومة الجديدة تتعهد بتحقيق مطالب الجزائريين"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء الجزائري الجديد نور الدين بدوي، تعهد، أمس الثلاثاء، بالاستجابة لمطالب الجزائريين، مشيرا إلى أن "الجزائر الجديدة" مقبلة على خريطة طريق وإصلاحات عميقة وكبيرة، بينما رجحت مصادر حكومية تولي الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي مؤتمرا انتقاليا يحدد مستقبل البلاد، بينما حيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعيا إلى مرحلة انتقالية بمهلة معقولة.

ويأتي تصريح بدوي بعد تسلمه مهام رئاسة الوزراء، أمس، من سلفه أحمد أويحيى.

وبالانتقال إلى الشأن السوري، أفادت صحيفة "البيان" أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء "استسلام" ثلاثة آلاف مقاتل من داعش في بلدة الباغوز في شرق سوريا في غضون 24 ساعة، في خطوة من شأنها أن تمهد لحسم المعركة ضد داعش.

وفي تغريدة على تويتر، قال مدير المركز الإعلامي في صفوف هذه القوات مصطفى بالي: "خلال 24 ساعة، استسلم ثلاثة آلاف إرهابي لقواتنا في الباغوز"، مؤكدا أن "المعركة مستمرة وساعة الحسم أصبحت أقرب من أي وقت مضى".



وأشارت "الاتحاد" إلى أنه بعدما كان القصف على جيب تنظيم داعش شبه متوقف منذ ساعات الصباح فساحاً في المجال أمام خروج المحاصرين، استأنفت قوات سوريا الديمقراطية قصفها المدفعي الكثيف بدءاً من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ) تزامنا مع توجيه التحالف الدولي ضربات جوية.

وأحدث القصف وميضا في السماء وتسبب في اندلاع حرائق ارتفعت منها سحب الدخان الأسود.

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وتحت عنوان "فيفا يقر بعدم صلاحية قطر لمونديال موسع" ، أوضحت "البيان" أن دراسة جدوى أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كشفت عن أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2022 الذي سيقام في قطر، تتطلب الاستعانة ببلد مجاور على الأقل، حتى تجري الاستضافة على نحو جيد، مقرا بأن قطر لا تصلح لاستضافة مونديال بمنتخبات أكثر، وبالتزامن دعا الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحادات العربية إلى تحركات جدية لإلغاء البث الحصري لقنوات "بي.إن سبورت" القطرية للمباريات الآسيوية.

وكشفت دراسة أعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن زيادة الفرق من 32 في الوقت الحالي، إلى 48 في المستقبل، من شأنها أن تزيد مداخيل المنافسة الرياضية بـ400 مليون دولار، وأضافت أن تغيير صيغة المونديال لن يواجه خطرا قانونيا بارزا.

وأفادت "الخليج" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت، أمس الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا، فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق، وتمت إعادة الانتشار وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر في الفريق الحكومي (لم تسمه)، قوله إن ميليشيات الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ كاتيوشا في أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة؛ لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، والحكومة الشرعية.



وحول الأوضاع في فلسطين، ذكرت "الإمارات اليوم" أن شابا فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال شرق الخليل، أمس، كما استشهد آخر وأصيب 40، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة، واستشهد ثالت في غزة متأثرا بإصابته في إحدى مسيرات العودة، بينما اقتحمت أعداد كبيرة من شرطة الاحتلال ساحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين بالضرب، وأغلقت جميع أبوابه.



تناولت "الخليج" أيضا تمديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمدة سنة واحدة، مفعول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في عام 1995، حسبما جاء في بيان صحفي نشره البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.

وبحسب البيان فقد أبلغ ترامب الكونجرس الأمريكي في رسالة، بأنه يمدد لسنة إضافية سريان "حالة الطوارئ الوطنية" في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، التي تم إعلانها بموجب مرسوم بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي آنذاك، يوم 15 مايو 1995.

وكان المرسوم يقضي بفرض عدد من العقوبات على إيران، كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة تمدد سريانها كل عام.



وتحت عنوان "الإمارات ترد على قرار أوروبي بتأكيد التزامها الشفافية الضريبية"، ذكرت "البيان" أن الإمارات أعربت عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية كل المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

واستمرارا لنهجها الراسخ في ذلك، تؤكد دولة الإمارات حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي.