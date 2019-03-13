طالبان: تقدم في محادثات السلام الأفغانية مع أمريكا

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رئيس أفغانستان
قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية سهيل شاهين إنه تم إحراز تقدم في قضيتين هامتين خلال محادثات السلام الأفغانية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحركة في العاصمة القطرية (الدوحة). وأضاف شاهين - في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء - أن الجانبين اتفقا على مناقشة مسألة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بالإضافة إلى إجراء المزيد من المفاوضات حول كيفية تجنب شن الهجمات الإرهابية ضد الدول الأخرى من الأراضي الأفغانية.
ويعتقد أن المحادثات المغلقة في قطر تركز على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وإطلاق مفاوضات بين حركة "طالبان" والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في كابول.وفي مطلع الشهر، أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 51 مسلحا من حركة طالبان في عمليات نفذها خلال الـ48 ساعة الماضية. وذكر الجيش أن القوات الجوية
ويعتقد أن المحادثات المغلقة في قطر تركز على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وإطلاق مفاوضات بين حركة "طالبان" والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في كابول.
وفي مطلع الشهر، أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 51 مسلحا من حركة طالبان في عمليات نفذها خلال الـ48 ساعة الماضية.
وذكر الجيش أن القوات الجوية بمشاركة القوات المسلحة تمكنت من قتل 51 مسلحا في أقاليم زابل وقندهار وأوروزجان، فضلا عن إصابة 22 آخرين، كما تمكنت من تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والدرجات النارية التابعة لطالبان. وقُتل اليوم السبت، تسعة من قوات الأمن فيما أصيب 12 آخرون إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" لقافلة تابعة للقوات في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد، حسب المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني".
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