بالفسفور الأبيض.. الأسد يحرق المدنيين في إدلب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي باتت مدينة إدلب السورية أحد أهم أهداف بشار الأسد، والتي ينوي النظام قيام عمليات عسكرية بها، قد تمكنه من السيطرة على آخر معقل للمعارضة السورية.

إدلب والتي لم تخل سجلات يومياتها من الدماء كانت مع جريمة جديدة ارتكبها النظام، حيث قتل طفل وجرح آخرون، في قصف شنته قوات الأسد ومليشيات إيرانية بقذائف صاروخية ومدفعية، وبقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً على ريف إدلب شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "سمارت" السورية، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنّ طفلاً قتل وجرح مدنيان نتيجة قصف بالمدفعية الثقيلة لقوات النظام السوري على قرية الصالحية، كما طال قصف مماثل قريتي بابولين وصهيان بريف إدلب.

كما جرح طفلان أحدهما بحالة حرجة ومدني بقصف مدفعي لقوات النظام على بلدة معرة حرمة من مواقعها في ريف حماة الشمالي.

وبحسب الوكالة، قصفت طائرات حربية روسية مدينة سراقب بعدة غارات استهدفت الأحياء الشمالية والشرقية منها، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي سياق متصل، قال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف، إنّ قوات الأسد شنت هجومين على بلدة التمانعة بريف إدلب وألقت 40 قنبلة محملة بالفوسفور الأبيض في كل هجوم، بحسب وكالة الأناضول.

وأردف حاج يوسف "لم تردنا معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجومين"، مبيناً أنّ "قوات الأسد والمليشيات التابعة لإيران المتمركزة في قرية أبو دالي بمحافظة حماة شاركوا في الهجوم".

والفوسفور الأبيض مادة تحرق جسم الإنسان ولا تبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة طويلة يسبب جروحاً في الفم ويكسر عظمة الفك.

وحرمت اتفاقية جنيف عام 1980 استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، وتعتبر استخدامه "جريمة حرب".

يشار إلى أن معظم أهالي بلدة التمانعة اضطروا إلى النزوح عن ديارهم بسبب تكثيف قوات الأسد هجماتها على البلدة العام الجاري.

كما تعرضت مدينة كفر زيتا وبلدتي اللطامنة ومورك بحماة لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري.

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وينتهك نظام الأسد وروسيا وإيران منطقة خفض التصعيد المتفق عليها في "سوتشي" العام الماضي.

واتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.

وتزايدت مؤخراً هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 121 مدنياً على الأقل، وجرح أكثر من 348 آخرين، منذ مطلع العام الجاري.

وتسيطر فصائل المعارضة المسلحة على إدلب منذ عام 2015 ويقطن فيها نحو 3 ملايين شخص، ونصفهم نازحون من مناطق اقتتال أخرى، حسب أرقام الأمم المتحدة.

وتقع إدلب ضمن مناطق "خفض التوتر"، في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي خلال مباحثات أستانة، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان؛ التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي من منتجع سوتشي، عقب مباحثات ثنائية، اتفاقاً بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.

وتعد إدلب (شمال) من أوائل المحافظات السورية التي انتفضت ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وقد خضعت لسيطرة المعارضة منذ عام 2015، وتلقب بالمدينة الخضراء، وعرفت التهجير والنزوح والقصف، ووضعت ضمن المنطقة الرابعة من خفض التصعيد بحسب اتفاق أستانا6.

وتدور في سوريا معارك واشتباكات مسلحة وأعمال عنف منذ 8 سنوات بين قوات بشار الأسد، والمعارضة السورية، والعديد من المجموعات المسلحة، إلى جانب روسيا وإيران وتركيا وأمريكا.

وهذه الأيام يحيي الشعب السوري ذكرى اندلاع ثورته ضد نظام بشار الأسد، والتي بدأت شرارتها في ال15 من مارس لعام 2011.

وأسفرت المواجهات، حتى الآن وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، عن سقوط قرابة 700 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح الملايين من السوريين داخل سوريا ولجوء مثلهم خارجها.