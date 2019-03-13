بالفيديو| ردًا على قرارات بوتفليقة.. المعارضة تحشد لـ «جمعة الرحيل»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لم يقتنع كثير من المتظاهرين بصيغة إعلان الرئيس الجزائري العدول عن الترشح، معتبرينه تمديدًا للحكم.

وتظاهر آلاف الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس، وفي مدن أخرى، رافعين شعار "طلبة صامدون للتمديد رافضون"، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة التي تراجع عنها بوتفليقة، لتحل محلها لافتات كتب عليها رقم "4+" وقد تم شطبه، دلالة على رفض تمديد الولاية الرابعة.

كما ظهرت لافتة كبيرة كتب عليها "يجب إنقاذ الشعب وليس النظام".

قرارات بوتفليقة

وكان الرئيس بوتفليقة، قد أعلن، الإثنين، غداة عودته من رحلة علاج في سويسرا، عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل إلى أجل غير محدد، وبذلك مدَّد بوتفليقة ولايته بحكم الأمر الواقع.

وكتبت صحيفة "الخبر" أن بوتفليقة "سيبقى رئيسا دون انتخابات" وهو بذلك مدد ولايته الرئاسية الرابعة، وأضافت "رضخ رئيس الجمهورية لمطلب عدم الترشح (…) لكن بالطريقة التي تضمن له البقاء رئيسا دون انتخابات" و"ترتيب انسحابه من الحكم (…) دون الإشارة إلى السند الدستوري الذي اعتمد عليه".

وأعلن بوتفليقة تعيين نور الدين بدوي رئيساً للحكومة ورمطان لعمامرة نائباً له، وإنشاء ندوة وطنية مستقلة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساس النظام الجديد.

وبحسب خريطة الطريق، "ستتولى الندوة هذه تنظيم أعمالها بِحُرية تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019".

جمعة الرحيل

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وبدأ المحتجون التحضير لتظاهرة كبرى الجمعة 15 مارس، بعنوان "جمعة الرحيل".

وظهر (هاشتاغ) جديد على عدة صفحات: "لا للتحايل على الشعب، موعدنا الجمعة" تحضيرا لتظاهرة 15 مارس.

واعتبرت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي معارض، أن ما أعلنه بوتفليقة “لا يرقى إلى طموحات الشعب الجزائري.

اجتماع المعارضة

وتجتمع اليوم، المعارضة الجزائرية لتشكيل موقف موحد من قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويبدأ الأساتذة وعمال التربية إضرابا دعما للحراك الشعبي بدعوة من 6 نقابات مستقلة.

من جهة أخرى، شددت الولايات المتحدة على حق الجزائريين بأن تكون لهم انتخابات "حرة ونزيهة"، وأكدت دعمها عملية سياسية "تحترم تطلعات الجزائريين"

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وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، قد تجنب التعليق مباشرة على تخلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه للرئاسة مع إرجاء موعد الانتخابات إلى أجل غير محدود، واكتفى بالقول "نراقب عن كثب المعلومات حول إرجاء الانتخابات".

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير، تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد؛ رفضاً لترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة.