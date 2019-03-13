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نيسان توقف إنتاج سيارات إنفينيتي في بريطانيا

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أعلنت شركة نيسان عن وقف إنتاج سيارات إنفينيتي بمصنعها في سندرلاند شمال شرقي إنجلترا، بعد شهر من إلغائها خطط المصنع لإنتاج سيارة "إكس- تريل".

وقالت شركة "إنفينيتي موتور" المتفرعة من نيسان، في بيان لها، الثلاثاء، إنها ستوقف إنتاج طرازات "كيو 30" و"كيو إكس 30" في سندرلاند بحلول منتصف 2019 في إطار عملية إعادة هيكلة عالمية وسط اضطرابات في قطاع السيارات لأسباب من بينها بريكست.

وأضافت أن سيارات إنفينيتي ستتحول إلى سيارات كهربائية ابتداء من 2021، بينما سيتم التوقف عن إنتاج السيارات العاملة بالديزل الملوثة للبيئة استجابة لطلب قوي من المستهلكين والجهات المنظمة لإنتاج وسائل نقل أكثر نظافة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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