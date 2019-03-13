مايكروسوفت تحذر مستخدمي "ويندوز 7"

حذرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية مستخدمي نظام ويندوز 7 من قرب انتهاء فترة الدعم بسبب مشاكل أمنية في النظام؛ حيث يتوقف النظام عن العمل في شهر يناير من العام المقبل.

وشددت مايكروسوفت على ضرورة تحديث النظام إلى ويندوز 8 أو 10 بسبب ضعف نظام "ويندوز 7" وسهولة اختراقه؛ لذا قررت مايكروسوفت وقف إرسال دعم أو تحديثات أمنية جديدة للنظام.

وبحسب موقع The verge التقني فإن مايكروسوفت ستدعم فقط الشركات التي تدفع مقابل دعم النظام.

وذكرت مايكروسوفت أن مستخدمي نظام ويندوز 7 سيتلقون رسائل تحذيرية تذكرهم بتوقف الدعم قريبا، وستظهر الرسائل لأكثر من مرة خلال العام الجاري حتى انتهاء دعم النظام.

يذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت عمل نظام ويندوز 10 لأكثر من 800 مليون جهاز؛ حيث تهدف مايكروسوفت لوصول النظام إلى مليار جهاز في الأشهر القليلة المقبلة.