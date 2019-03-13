دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مفاجآة سارة لمستخدمي واتسآب في مفاجآة سارة لمستخدمي واتسآب في السعودية : مزايا طال انتظارها

كشفت تقارير تقنية حديثة عن مفاجآة سارة لمستخدمي تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب في السعودية، تتمثل في عودة بعض الخواص للعمل، بعد فترة من التوقف.

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ووفقًا لما ذكرته التقارير، فقد اكتشف عدد من مستخدمي واتسآب في المملكة عودة خواص المكالمات والاتصالات الصوتية والمرئية للعمل بشكل جيد.

وأشارت التقارير إلى أن المستخدمين في السعودية تمكنوا من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيق واتسآب، وذلك بواسطة نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد.

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وأضافت التقارير أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي حول هذا الأمر بعد، كما أن شركات الاتصالات السعودية لم تصدر تأكيدًا رسميًا بعد حول عودة الاتصالات الصوتية والمرئية عبر واتسآب.

وعلى جانب آخر، فقد نصح عدد من الخبراء مستخدمي واتسآب في المملكة بتحديث نسخة التطبيق الموجودة على أجهزتهم الذكية، ليتمكنوا من الاستفادة من هذه الخواص مجددًا.

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© alqiyady مفاجآة سارة لمستخدمي واتسآب في السعودية: مزايا طال انتظارها

وكان وزير الاتصالات السعودي قد أعلن في وقت سابق أنه تم رفع الحجب عن التطبيقات التي تدعم خواص الاتصالات الصوتية والمرئية، باستثناء تطبيق واتسآب الذي ظل محجوبًا عنه هذه الخواص.

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