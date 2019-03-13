دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Daywise الجديد لجدولة إشعاراتك على أندرويد © Tech World قدمت بواسطة

كم مرة تتحقق من إشعاراتك الخاصة في هاتفك الذكي؟ ببساطة يمكنك معرفة ذلك عبر تطبيق ActionDash المتاح على جميع هواتف أندرويد، أو عبر أداة Digital Wellbeing الافتراضية من على أندرويد 9.0، عمومًا كلما كان العدد أكبر كلما كانت مستويات الإنتاجية أقل، فضلًا عن الإزعاج الذي يصاحب كثرة الإشعارات، بالتالي إن كنت بحاجة للتعامل مع هذه الإشعارات فجرّب تطبيق Daywise الجديد والمتاح حصرًا على أندرويد,

وتتمثل مهمة التطبيق في إنشاء صندوق وارد خاص بالإشعارات، حيث يتم تجميعها معًا لعرضها أثناء “فاصل للإشعارات” يكون محدد مسبقًا، ولضمان عدم تفويتك لأي شيء مهم، ببساطة يمكنك تصنيف بعض إشعارات التطبيقات على أنها فورية والأخرى مجمعة، كذلك مع التطبيق يمكنك تعيين جهات اتصال لا يتم عرض إخطاراتها أبدًا، أو التوقف تمامًا على استقبال أي إشعار لبضع ساعات.

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وكمثل أداة Digital Wellbeing، فإن Daywise قادر أيضًا على مراقبة عادات هاتفك وتنبيهك للاستخدام المفرط في حالة ملاحظته أنك تتصفّح تطبيق معين بشكل متكرر وأكثر من اللازم، كما وسوف يقترح عليك تأجيل الإشعارات لهذا التطبيق، أخيرًا تطبيق Daywise متاح للتحميل بشكل مجاني على متجر قوقل بلاي، وفي حالة عدم دعمه لبلدك يمكنك تحميله بملف الـ APK والخاص به من هنا.

التدوينة تطبيق Daywise الجديد لجدولة إشعاراتك على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.