دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف متوسطة جديدة تحمل إسم جالكسي A حيث ستقدم هذه السلسلة ثلاث هواتف متنوعة الاحجام والمواصفات والمزايا هي جالكسي A20 وجالكسي A40 و الأهم والافضل هو جالكسي A90.

الهواتف الثلاثة ظهرت بالفعل على موقع شركة سامسونج في بريطانيا وهذا يعني أنها ستنطلق من السوق الاوروبي على عكس سلسلة جالكسي M التي أنطلقت من الاسواق الاسيوية.

بالعودة إلى الهاتف الأهم جالكسي A90 فإن التسريبات تشير إلى هاتف بشاشة كاملة مع ثلاث كاميرات خلفية أحدها بدقة 48MP وتبقى الميزة الأهم هي كاميرا السيلفي الميكانييكة المنبثقة والتي تخرج من داخل الجهاز في حال احتجت اليها.

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حتى الآن لايوجد إطار زمني ولاموعد للكشف عن السلسلة الجديدة ولكن طالما بدأت بالظهور في مواقع سامسونج فإن الاعلان عنها بات أقرب من أي وقت مضى.

المصدر

التدوينة سامسونج تعمل على هاتف Galaxy A90 بكاميرا منبثقة لصور السيلفي ظهرت أولاً على عالم التقنية.