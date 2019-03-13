الجيش الجزائرى يضبط مخزنا يحتوى على أسلحة وذخائر متنوعة جنوبى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت قوات الجيش الجزائرى، مخزنا للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار، جنوب البلاد، يحتوى على أسلحة وذخائر وقذائف صاروخية متنوعة. ذكرت ذلك وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - مشيرة إلى أن العملية جرت فى إطار مكافحة الإرهاب، حيث كشفت قوات الجيش المخزن قرب الشريط الحدودى بالقطاع العسكرى "أدرار" بالناحية العسكرية الثالثة.

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