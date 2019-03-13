شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين جنوب القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدنية القدس المحتلة، ترافقها قوة عسكرية، اليوم الأربعاء، منزلين فى منطقة (القبة) المؤدى إلى بيت لحم جنوب مدينة القدس.

وقال صاحب المنزل إن جرافات الاحتلال هدمت منزله ومنزل شقيقه، دون سابق إنذار.. موضحا أن المبنى تم تشييده منذ سنوات طويلة لكنه وشقيقه أجريا تجديدات عليه وحسب، لافتا إلى أن طواقم البلدية العبرية هدمت وجرفت الحوش المحاذى، وبات هو وشقيقه وأُسرتيهما (10 أشخاص) فى العراء.

فى سياق آخر، أفاد شهود عيان في مدينة بيت جالا غربى بيت لحم، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسا (هنجرا) لتربية المواشى والأغنام.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة وادى المخرور غرب المدينة، وقامت بهدم بركس مساحته حوالي (120) مترا مربعا، وغرفة زراعية، يعودان للمواطن باسم زيت، علما بأنه تم تشيدهما قبل حوالي عامين.

يشار إلى أن منطقة وادي المخرور تشهد في الآونة الأخيرة هجمة من قبل المحتل لأطماع استيطانية، حيث تعرضت العديد من الغرف الزراعية إلى الهدم، إضافة إلى منع عدد آخر من المواطنين من إحداث عمران بنائي فيها.