العراق: داعش يعدم مواطنا بمدينة الرطبة بعد 23 يوما من اختطافه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، بأن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم أحد أبناء مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار ذبحا، بعد 23 يوما من اختطافه. أذاعت النبأ قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء. وكان مسئول محلى فى محافظة الانبار قد أعلن أوائل الشهر الجارى بأن تنظيم "داعش" أعدم خمسة مختطفين من أبناء الرطبة والنخيب رميا بالرصاص، وتم العثور على جثثهم فى الصحراء غربى المحافظة.

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