شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 51 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادى الأسير الفلسطينى اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 51 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم أطفال وامرأة.

وأضاف النادى فى بيان أن من بين المعتقلين "19 مقدسيا اعتقلتهم شرطة الاحتلال يوم أمس بينهم 7 فتية على الأقل تراوحت أعمارهم بين 14 و 18 عاما". وأوضح النادى أن باقى المعتقلين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقتلت القوات الإسرائيلية بالرصاص أمس فلسطينيين اثنين فى الضفة الغربية المحتلة قالت إن أحدهما هاجمها بسكين. وأعيد فجر اليوم فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك التى أغلقتها القوات الإسرائيلية بعد إخراج المصلين من المسجد أمس إثر اتهامها للفلسطينيين بإلقاء قنبلة حارقة على مركز للشرطة الإسرائيلية داخل مجمع الحرم القدسى الشريف.

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وأدى المصلون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمس خارج بوابات المسجد الذى ظل مغلقا حتى فجر اليوم. وقال النادى إنه جرى اعتقال محمد أبو طير(68 عاما) النائب فى المجلس التشريعى المنحل والذى سبق أن قضى فى المعتقل فترات تصل إجمالا إلى أكثر من 33 عاما. ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلى حول هذه الاعتقالات.