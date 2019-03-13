صحيفة سودانية تكشف قرارات جديدة مفاجئة تعلن غدا

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وقالت صحيفة الانتباهة السودانية، إن مصادر موثوقة أكدت "وضع اللمسات النهائية لتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة"، والتي ينتظر الإعلان عنها غدا الخميس أو الأحد على أقصى تقدير.
© Sputnik . Yulia Troitskaia
وتابعت الصحيفة أن الحكومة تحتوي على مفاجآت كبيرة تشغل الساحة السياسية خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم 22 فبراير/شباط الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه، نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
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