قرار عسكري مشترك بين السودان وإثيوبيا "لضبط الإشكالات ومنع الاحتكاكات"

ووقع عن الجانب السوداني رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، وعن الجانب الإثيوبي الجنرال سعارا ميوكنن يامارا رئيس أركان الجيش الفيدرالي، وذلك في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية السودانية الإثيوبية المشتركة.

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وأوردت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزارتي دفاع السودان وإثيوبيا وقّعتا "اليوم برئاسة الأركان المشتركة بالخرطوم على بروتوكول نشر القوات المشتركة على الحدود".

وقال رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلّحة السودانية كمال عبد المعروف الماحي إن الدولتين، بهذه الخطوة، ستمضيان "بقوة لضبط كل الإشكالات ومنع الاحتكاكات وحفظ حقوق شعوب المناطق الحدودية بخاصة وأن علاقاتنا مع إثيوبيا علاقات تاريخية وجوار فضلا عن توفر الإرادة السياسية بين الرؤساء في البلدين من خلال دعوتهم لأن تكون هنالك شراكات وتعاون".

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وأوضح أن الخبراء بين البلدين سيجتمعون بعد أسبوعين في مدينة القضارف، لاستكمال الاستعدادات، وقال "سنخطو خطوات بعيدة في شراكة استراتيجية وتعاون نموذجي لكل القارة الإفريقية وبين دول الجوار".

ويأتي تشكيل قوات مشتركة لحماية أمن الحدود بعد سلسلة محادثات بين مسؤولين كبار في البلدين استمرت لأشهر.