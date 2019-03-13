الحكومة اليمنية تجدد دعوتها لاعتبار حجور منطقة منكوبة

وأضاف الإرياني، في مؤتمر صحفي شارك فيه عدد من المختطفين المفرج عنهم من معتقلات الحوثي، أن "الانقلابيين مارسوا العقاب الجماعي ضد قبائل حجور، لافتا إلى أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم"، وذلك وفقا لقناة "العربية الحدث".

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ودعا "الهيئات والمنظمات الدولية لوقف مجازر ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تجاه قبائل حجور". وحمل الحوثيين مسؤولية حياة المختطفين لديها من أبناء حجور، معربا عن استغرابه من الصمت الدولي تجاه جرائم حجور.

وقال وزير الإعلام اليمني، إن "الميليشيات الحوثية حولت المناطق التي أجبرت على الانسحاب منها إلى حقول ألغام".

وكان وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، وجه، الأحد الماضي، نداء إنسانيا عاجلا إلى الأمم المتحدة، قال فيه إنه يجب وقف كل الأعمال العدائية، التي يرتكبها "الحوثيون" في منطقة حجور.

وقال الوزير اليمني: "منطقة حجور، تمثل منطقة منكوبة تستدعي تدخلات إنسانية وإغاثية عاجل، مطالبا المليشيا الحوثية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين ووصول فرق الإغاثة وإدخال المواد الأساسية المتمثلة بالغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب".