الحكومة القطرية توافق على تملك الأجانب للعقارات ومنحهم الإقامة

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد وافق مجلس الوزراء على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.

كما وافق على منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، طوال مدة تملك العقارات، بحسب ما نشرت صحيفة "alarab" القطرية.

وحدد مجلس الوزراء القطري 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وحدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 عاما.

وأكدت الحكومة القطرية أن القرار يأتي تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.