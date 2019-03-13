السلطات_الإسرائيلية تهدم منزلين في #القدس_المحتلة

الخليج - واس هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلين في منطقة “القبة” المؤدي الى بيت لحم جنوب مدينة القدس. ونقلت مصادر محلية عن صاحب المنزل إياد ادعيس قوله، إن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدنية القدس المحتلة، ترافقها قوة عسكرية معززة، باغتتهم وهدمت منزله ومنزل شقيقه عدي، منذ سنوات طويلة دون سابق إنذار.

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