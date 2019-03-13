دراسة تحذر من الجمع بين المشروبات الغازية ووجبات اللحوم

صحيفة الخليج الالكترونية

تساعد الوجبات الغنية بالبروتين في بناء العضلات لكن إذا اجتمعت هذه الأصناف مع مشروب سكري مثل الصودا فإن الضرر قد يتجاوز النفع.

وقد أخضع باحثون 27 شخصا بالغا لأربع وجبات، تحتوي اثنتان منها على 15 بالمئة بروتين، واحدة بها مشروب محلى بالسكر والأخرى بمشروب خال من السكر، بينما احتوت الوجبتان الأخريان على 30 بالمئة بروتين ونفس المشروبات.

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ونقل موقع “ريدرز دايجست” عن نتائج الدراسة التي نشرت بدورية (بي.إم.سي) للتغذية أن تناول مشروب سكري خلال الأكل أدى إلى انخفاض أكسدة الدهون، وهي العملية التي تبدأ عندها الدهون في التفتت.

وقال الطبيب الأمريكي شانون كاسبرسن رئيس فريق البحث والخبير بوزارة الزراعة الأمريكية في بيان “إن ما توصلنا إليه يشير إلى أن تناول مشروب محلى بالسكر مع وجبة يؤثر على طرفي معادلة توازن الطاقة”.

“فيما يخص الكمية، فإن الطاقة الإضافية من المشروب لن تجعل المرء يشعر بمزيد من الشبع. وفيما يخص الإنفاق، فإن السعرات الحرارية لن تُستنفد وسيقل حرق الدهون”.