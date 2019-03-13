السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات.. قريبًا

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للمرور تعكف حالياً على إعداد تنظيمات للسماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري للسيارات.

وقالت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية” إن الإدارة العامة للمرور تعتزم رفع هذه التنظيمات إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة؛ للنظر فيها واعتمادها.

ومن شأن هذه التنظيمات وفقاً للمصادر أن تسمح بدخول شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة الفحص الدوري في عددٍ من المناطق؛ لمنع الاحتكار في هذا القطاع.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، مؤخراً عن تمديد عمل 10 محطات للفحص الفني الدوري للمركبات في عددٍ من المدن، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين وتمكينهم من فحص مركباتهم بكل يسر وسهولة.