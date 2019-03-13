قبائل المهرة تصطدم بالسعودية في اليمن.. قصة 24 ساعة مهلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لا يكاد يمر يوم دون أن يذكر فيه اسم اليمن،.. اليمن والذي تحولت مدنه تارة لسكنات عسكرية، وأخرى لأكوام من الركام، أصبحت أزمته الأعقد في السنوات الأخيرة، بعد الأزمة السورية.

ففي صعدة والحديدة وعدن والمهرة وغيرها، ازدادت الصدامات بحسب تقارير إعلامية بين سكان تلك المناطق وقوات التحالف العربي، خصوصا السعودية والإمارات.

المهرة (شرق اليمن)، تلك المنطقة الساحلية تمتاز بخلجانها وموانئها الطبيعية، ومناطق سياحية خلابة، ويربطها مع السلطنة منفذا (شحن، وصيرفيت) البريان، إضافة إلى علاقات واسعة مع سكانها.

ومؤخرا، حذرت قبائل في محافظة المهرة، شرقي اليمن، السعودية وبعض القوى المقاتلة معها من التصعيد أو محاولة السيطرة على مديريات وقرى المحافظة ونشر جنود سعوديين أو مليشيات تابعة لها، معتبرة ذلك "تعدياً وتحدياً" لإرادة أبناء المهرة، وفرض أجندة السعودية بالقوة. بحسب بيان للقبائل.

جاء ذلك عقب وقوع اشتباكات بين قوات موالية للسعودية ورجال قبائل ما بين منطقتي حات وشَحَن في المحافظة.

وطالبت قبائل المهرة في بيان لها، بإيقاف التصعيد وخروج الشاحنات السعودية يوم غد (الأربعاء) بمرافقة الأمن والجيش التابعة لمؤسسات الدولة الشرعية إلى خارج المحافظة".

وطالبت أيضاً بـ"انسحاب القبائل مع انسحاب المليشيات في نفس الوقت من الموقع الذي تتمركز فيه"، محملة "(محافظ المهرة) راجح باكريت كل ما حدث؛ كونه نقض الاتفاق السابق مع مدير عام مديرية حات، وعزز بمليشيات تتبعه قامت بإطلاق النار على أبناء القبائل دون أي مبرر".

القبائل قالت في بيانها: إنها "تحذر السعودية وحلفائها من التصعيد أو محاولة السيطرة على المديريات والقرى، ونشر جنود سعوديين أو عناصر مسلحة تتبعهم في أي منطقة في المحافظة؛ لأن ذلك يعتبر تعدياً وتحدياً واضحاً لإرادة أبناء محافظة المهرة، وفرض أجندة السعودية بالقوة"، مشددة على أنه "في حال عدم الالتزام بهذا النداء لن تظل قبائل محافظة المهرة مكتوفة الأيادي".

القبائل أشارت إلى أن "أبناء محافظة المهرة يطالبون الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالة راجح باكريت، وطرد المليشيات من المحافظة، وعدم السماح للسعودية بالتوسع في محافظة المهرة".

وناشدوا في بيانهم "كل أحرار اليمن للوقوف إلى جانبهم ضد المليشيات والمشروع التخريبي الذي يشرف عليه راجح باكريت بأوامر سعودية".

أيضا، البيان شدد على ثبات موقف أبناء المهرة الداعم للشرعية ممثلة بالرئيس هادي، "رغم ما تتعرض له محافظة المهرة من اتهامات زائفة ومحاولات لتشويه سمعتها من قبل وسائل إعلامية تابعة للإمارات والسعودية"، بحسب البيان.

وناشد أبناء المهرة في بيانهم "عقلاء وقيادات المحافظات الجنوبية بسحب أبنائهم الذين استقدمتهم الإمارات والسعودية والمحافظ راجح باكريت؛ ليكونوا أداة لقتل إخوانهم في محافظة المهرة".

وقبل يوم، منعت القبائل في المحافظة كرفانات تابعة للقوات السعودية من الوصول إلى مديرية شحن؛ لاستحداث موقع عسكري للقوات الموالية لها.

واعترضت القبائل الكرفانات التابعة للقوات السعودية بين منطقتي شحن وحات، وأجبرتهم على العودة، بحسب موقع "اليمن اليوم".

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في السياق، توعد الشيخ اليمني البارز علي سالم الحريزي، بمواجهة القوات السعودية في محافظة المهرة اليمنية، بالأسلحة الشخصية إذا اضطرت لذلك.

وأكد الحريزي في تصريحات صحفية، أن مطالب أبناء المهرة هي رحيل القوات السعودية والإماراتية من محافظتهم، وقال إن القبائل المهرية مضطرة للدفاع عن ممتلكاتها بأسلحتهم الشخصية، رغم فارق القوة أمام جيش السعودية وقواتها التي تنتشر في الصحراء والسواحل.

وجدد دعوة كافة أبناء المحافظات الجنوبية لعدم الانجرار وراء التوجيهات السعودية، والتوقف عن مهاجمة قبائل المهرة التي تدافع عن السيادة اليمنية، وشدد أن السعودية والإمارات حيثما وجدت قواتهم أشعلت الحرب والفتنة، وقال إن قبائل المهرة تريد العيش في وطنها بكل حرية.

واتهم الحريزي محافظ المحافظة راجح باكريت، بأنه أداة من أدوات العمالة والخيانة بيد السعودية والإمارات، وأن من يحكم المحافظة فعليا هو القائد العسكري للقوات السعودية في مطار الغيظة.

وشدد أن الحكومة فقدت السيطرة على كل المحافظات الجنوبية لصالح السعودية والإمارات، وأكد أن المهرة كانت آخر المحافظات التي تسقط تحت سلطة الاحتلال السعودي. وفق موقع اليمن نت.

ومنذ منتصف العام الماضي، تحديدا يوليو 2018، أعلن بعض سكان مدينة المهرة التحالف العربي بقيادة السعودية اعتصامات مفتوحة حتى تحقيق المطالب المؤكدة على سيادة المؤسسات الحكومية والسلطة المحلية في المهرة.

وكانت السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية في ديسمبر من العام الماضي تمركزت في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية، تحت لافتة مكافحة التهريب، وهو ما رفضته حينها مكونات قبلية وسياسية، قبل أن تجري تفاهمات مع السلطة المحلية لضمان عدم عسكرة الحياة في المحافظة المعروفة بالهدوء والنأي عن الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد.

وبدا أن حمى الاحتجاجات الشعبية التي أثبتت نجاحها في محافظة أرخبيل سقطرى وأجبرت القوات الإماراتية على مغادرة الجزيرة في مايو الماضي، قد أعطت دفعة للمهريين في رفع صوتهم والمطالبة بحقوقهم في هذا التوقيت.

يشار إلى أن القوات السعودية في المهرة تهدف إلى توسعة نفوذها في المحافظة، وإنشاء معسكرات جديدة للقوات الموالية لها.

ولاقت تحركات السعودية الأخيرة استنكاراً واسعاً في أوساط القبائل المهرية، التي دعت للتصعيد ومواجهة توسع القوات السعودية.

وتشهد المهرة منذ يومين تصاعد الاحتقان بين القبائل والقوات السعودية، وبلغت حد الاشتباكات مساء الإثنين عقب منع القبائل مرور شاحنات عسكرية تتبع القوات السعودية، وتزايدت القوات السعودية في المهرة بشكل كبير منذ أكثر من عام، في ظل جهود سعودية لبناء أنبوب نفط سعودي من أراضيها إلى الشواطئ المهرة المطلة على بحر العرب.

ويشهد اليمن، منذ أربعة أعوام، حرباً عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف بقيادة السعودية، من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى.

وتسببت الحرب في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وشردت أكثر من مليونين، ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة والانهيار.

وينفّذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات عسكرية في اليمن وغارات جوية على مناطق مدنية في أحيان كثيرة وإن كان ينفي تعمُّد ذلك، دعماً للقوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وخلّفت هذه الحرب جيشاً من الفقراء والأرامل والمفقودين، وتشهد معظم المحافظات انتشاراً واسعاً للأمراض الوبائية مثل الملاريا والكوليرا وغيرها.