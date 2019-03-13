في «الهول».. هكذا يتألم السوريون في مخيمات الموت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وسط أوضاع معيشية صعبة، تتفاقم معاناة الأسر النازحة والهاربة من معارك الباغوز، والتي فرت من الموت إلى موت آخر، في مخيم الهول السوري، الواقع شرق مدينة الحسكة السورية..

الأزمة تفاقمت بعد تدفق الآلاف من الفارين والنازحين من آخر جيب لتنظيم داعش في قرية الباغوز بمحافظة دير الزور، وهو ما أدى إلى اكتظاظ سكاني ينذر بـ"كارثة إنسانية"، بحسب منظمات حقوقية.

ويعيش في مخيم الهول شرقي الحسكة في سوريا 65 ألف شخص نصفهم من الأطفال، بحسب أرقام الصليب الأحمر الدولي.

ويستقبل المخيم بشكل شبه يومي عشرات العوائل النازحة من قرية الباغوز في دير الزور، نتيجة المعارك التي تدور بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم الدولة، المحاصر داخل القرية.

وقال مسؤول لجنة العلاقات في مخيم الهول نبيل حسن، إن العدد الكلي للنازحين واللاجئين إلى المخيم بلغ 65124 شخصًا، غالبيتهم من زوجات وأبناء مسلحي داعش، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للتزايد على وقع المعركة الحاسمة ضد داعش في آخر جيب له على الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

من جانبها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على تويتر، أن 65 ألف شخص يعيشون في مخيم الهول، مشيرة إلى نقص حاد في عدد الخيام.

وينتمي قاطنو المخيم، في غالبيتهم، إلى الجنسية السورية والعراقية، فضلًا عن أشخاص من جنسيات أخرى كان تنظيم داعش قد نجح في تجنيدهم خلال السنوات الأربع الماضية.

وتطالب منظمات الإغاثة الدولية بموارد مالية إضافية لتلبية الاحتياجات الكبيرة في المخيم، الذي بات يضم أعدادًا تفوق طاقته الاستيعابية بكثير، إذ تقول الأمم المتحدة إن المخيم المصمم لاستيعاب نحو 20 ألف شخص يؤوي الآن أكثر من 65 ألفًا.

وتشكو سلطات الإدارة الذاتية الكردية التي تشرف على المخيم من نقص الإمكانات التي تتيح لها رفد المخيم بالاحتياجات المطلوبة من غذاء ودواء ومأوى ملائم.

ويأمل المشرفون على المخيم في أن تفي السلطات العراقية باستعادة مواطنيها من المخيم، وهو ما سيخفف بعض العبء.

وكان مسؤول في الصليب الأحمر قال، إن من المتوقع إعادة قرابة 20 ألف عراقي في سوريا، بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيب لتنظيم داعش، إلى بلدهم في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوجد عدد كبير من أصل عراقي بين من وصلوا إلى مخيم الهول، فالأرقام ليست رسمية لكننا نتحدث على الأرجح عن حوالي 20 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح كاربوني إنه لا يعلم بموعد رسمي لعملية الانتقال الضخمة، وأضاف: لكنها، على حد فهمنا، مسألة أسابيع أو شهور.

وإلى جانب شح الموارد المادية، برزت مشاكل قانونية وأمنية وأخلاقية معقدة، بعدما تجرأت بعض نساء داعش على إبداء التعاطف مع التنظيم المتشدد، رغم ظروفهن البائسة في المخيم.

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وأفادت تقارير أن أجنبيات من أتباع تنظيم داعش يحاولن الاعتداء على أخريات يعتبرهن من "الكفار" في محاولة لفرض آرائهن المتطرفة عليهن رغم مواجهة التنظيم هزيمة وشيكة على الأرض.

ويعكس التوتر في مخيم الهول خلافًا موجودًا منذ سنوات بين المتشددين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام لداعش الذين يطلق عليهم "المهاجرين" والمحليين الذين انضموا للتنظيم، أو عاشوا تحت حكمه.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن لديها أنباء تفيد بوفاة ما لا يقل عن تسعة وعشرين من الأطفال وحديثي الولادة في مخيم الهول في ريف الحسكة الجنوبي.

ولفتت المنظمة أن ثلاثة وثلاثين ألف شخص يعيشون في برد قارس دون خيام أو أغطية أو تدفئة، وأن كثيرا من النازحين اضطروا للسير لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور.

وقالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا "الوضع في مخيم الهول محزن. يموت أطفال من انخفاض درجات الحرارة مع فرار عائلاتهم سعيا للأمان".

وتابعت المنظمة قائلة إن عدة فرق تدعمها تعمل على مدار الساعة في المخيم لفحص الوافدين الجدد والمساعدة في عمليات التطعيم وإحالة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى مستشفى في مدينة الحسكة.

وأضافت "العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دول وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة. وناشدت المنظمة كل الأطراف إفساح المجال لدخول المساعدات المنقذة للأرواح دون عوائق.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشأت في أعقاب حرب الخليج، في تسعينيات القرن الماضي، مخيمًا على مشارف مدينة الهول بالتنسيق مع الحكومة السورية، حيث نزح إليه، آنذاك، نحو 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثير منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة.

وأعيد تشغيل المخيم مع بدء الحرب الأمريكية في العراق العام 2003، حيث استقبل أعدادًا جديدة من الفارين والنازحين.

ومع بدء الأزمة السورية وظهور داعش اضطرت سلطات الإدارة الذاتية الكردية إلى تجهيز المخيم مجددًا، وتشييد مرافق إضافية، حيث استقبل أعدادًا من الفارين من الموصل وسنجار العراقيتين، وكذلك استقبل الفارين والنازحين من المناطق التي استعادتها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي، من تنظيم داعش.

وتحرص سلطات الإدارة الذاتية الكردية على إرسال النساء والأطفال النازحين من آخر جيب لداعش إلى مخيم الهول، بينما ترسل الرجال إلى مراكز اعتقال لإخضاعهم للتحقيق.

وتدور في سوريا معارك واشتباكات مسلحة وأعمال عنف منذ قرابة 8 سنوات بين قوات بشار الأسد، والمعارضة السورية، والعديد من المجموعات المسلحة.

وأسفرت المواجهات، حتى الآن وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، عن سقوط قرابة 700 ألف قتيل، إضافة إلى نزوح الملايين من السوريين داخل سوريا ولجوء مثلهم خارجها.