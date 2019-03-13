وظيفة جديدة في BBC محظورة على ذوي البشرة البيضاء

أثارت وظيفة جديدة أعلنتها شبكة BBC البريطانية جدلا في الشارع الإنجليزي؛ حيث اشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة الشاعرة في إذاعة "راديو بي بي سي 1" من غير أصحاب البشرة البيضاء.

وسيعمل الموظف في بريطانيا لمدة عام مقابل 20 ألف جنيه إسترليني. ووفق "ديلي ميل" البريطانية، يقتصر التقديم على ذوي البشرة السمراء والآسيويين أو ذوي العرق المختلط الذين ينتمون لطبقة اجتماعية واقتصادية بسيطة.

وتعقيبا على الحادثة قال المحامي البريطاني فيليب لانداو: "يسمح قانون المساواة باتخاذ إجراءات إيجابية لتشجيع الأقليات على التقدم للوظائف".