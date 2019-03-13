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الاتحاد الأوروبي يحذر من فوضى في القدس

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دبي - بواسطة محمد فارس © / KIRILL KUDRYAVTSEV مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرينيالاتحاد الأوروبي يحذر من فوضى في القدس

حذرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في كلمة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، من "الفوضى" في الأماكن المقدسة في فلسطين.

وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية بأن تطبيق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو الطريق الوحيد للسلام.

من جهة أخرى، قالت موغريني إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم "أونروا"، مشددة على أنه لا يمكن تحمل الفوضى الناجمة عن إنهاء عملها.

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وتعاني "أونروا" من أزمة مالية خانقة بعد وقف الولايات المتحدة للمبالغ التي كانت تخصصها لصالح دعم ميزانيتها، ما دفع المؤسسة الدولية لإطلاق نداء لجمع التبرعات تجنبا لتوقف أو تعثر خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين، في غزة والضفة والقدس والأردن وسوريا ولبنان.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أعلنت في شهر أغسطس 2018، أن بلادها لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى "الأونروا".

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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