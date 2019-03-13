دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تُنافس Netflix بهذه الخدمة الجديدة.. فهل تتفوق عليها؟

يبدو أن الفترة القادمة لن تشهد منافسة آبل في مجال الهواتف الذكية فقط، بل سيمتد كذلك لخدمات عرض الفيديوهات مدفوعة الأجر عبر الإنترنت، والتي تعد شبكة Netflix لاعبًا رئيسيًا فيها.

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فقد أعلنت آبل قبل عدة أشهر عن نيتها اطلاق منصة رقمية خاصة بها، على غرار شبكة نتفليكس الشهيرة، حيث تقوم من خلالها بعرض أفلام ومسلسلات وبرامج.

وها هي تقارير تقنية حديثة تكشف أن شركة آبل ستقوم بالإعلان رسميًا عن منصتها الرقمية الجديدة خلال مؤتمرها القادم، الذي سيُعقد أواخر مارس الجاري، حيث من المنتظر أن تقوم بالكشف عن تفاصيل هذه المنصة المنتظرة.

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وقالت التقارير أن آبل تعاقدت مع شبكة HBO التليفزونية الشهيرة لعرض عدد من أفلامها ومسلسلاتها الناجحة، بالإضافة لنيتها عرض أعمالًا من إنتاجها الخاص، على غرار ما تفعله Netflix.

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وأضافت التقارير أن آبل تعتزم إنفاق ما يقرب من مليون دولار لإنتاج محتوى خاص بها، تعرضه حصريًا عبر خدمتها الجديدة، في محاولة منها لجذب الجمهور إليها، والتفوق على نتفليكس صاحبة الخبرة في هذا المجال.

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