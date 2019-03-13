شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تبدأ تطبيق برنامج الاختبارات الوطنية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبدأ هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، بتطبيق برنامج “الاختبــارات الوطنيــة”، بالشــراكة مــع وزارة التعليــم خلال الفترة من 10 – 14 رجب الجاري.

يأتي ذلك بهدف قيــاس المخرجات، ورصد تطورها فــي مراحل مختلفــة، وإتاحــة بياناتهــا أمــام صانعي القرار، وتزويدهم بقيــاس صــادق وموثــوق، وقابــل للمقارنــة عــن مــدى إتقــان الطــلاب للمهــارات والمعــارف اللازمــة، مــع تقديــم معلومــات وتوصيــات لتعزيــز فعاليــة التعلــم.

ويستهدف برنامــج الاختبــارات الوطنيــة خلال هذا العــام 2019م قيــاس الأداء فــي الرياضيات والعلوم ومهــارات القــراءة، لعينــة ممثلــة مــن طــلاب الصفيــن الرابــع الابتدائــي والثانــي المتوســط، بوصفهــا متطلبًا للتعليــم الناجــح فــي ســائر المــواد.

وقــد وقــع الاختيــار علــى الصفين الرابــع الابتدائي والثاني المتوســط؛ لحيثيــات فنيــة وعمليــة؛ فطـلاب الصــف الرابــع الابتدائــي أكثــر قــدرة علــى قراءة مــواد الاختبــار وتعليماتهــا وفهمهــا مقارنــة بالصفــوف الدنيــا ممــا قــد يعنــي الحصــول علــى بيانــات يمكــن الاعتمــاد عليهــا، والســماح بتقويــم معــارف الطــلاب ومهاراتهــم المتراكمــة.

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كما يقيــس معــارف الطــلاب ومهاراتهــم المتراكمــة فــي المرحلــة الابتدائيــة، وفعاليــة التعليــم فــي المرحلــة المتوســطة فــي الإعــداد للمرحلــة الثانويــة، وتحقيــق التكامــل مــع برامــج المركــز الوطنــي للقيــاس، لقيــاس التحصيــل فــي نهايــة المرحلــة الثانويــة بوصفهــا مدخــلات للتعليــم العالــي.

ويقــدم الصفــان الرابــع الابتدائي والثانــي المتوســط صــورة عــن مســتوى إتقــان الطــلاب والطالبــات للمعــارف والمهــارات، حيث يمكــن ضمها مع بيانات الاختبارات الدولية ( TIMSS، PIRLS)، كما يمكــن للبيانــات الوطنيــة أن تعطي تصورا دقيقا وموثوقــا لأداء الطــلاب، بما يســمح بالمقارنــات ذات الصلــة.

ويهدف برنامج الاختبارات الوطنية إلى قياس وإيجاد نتائج للأداء الوطنــي للطــلاب فــي مجــالات محــددة (الرياضيــات – العلــوم – مهــارات القــراءة والكتابــة) باســتخدام أســاليب المعاينــة المناســبة، وأداء الطــلاب فــي مناطــق المملكــة، والمقارنــة بينهــم، والنظــر فــي إمكانيــة الوصول إلى تصور لمســتوى أداء الطــلاب فــي إدارات التعليــم كافــة، إضافة إلى البيانــات والمعلومــات التشــخيصية لمســتويات أداء الطــلاب فــي مجــالات وموضوعات ومهــارات معرفيــة محــددة، والعوامل المؤثرة على مستوى أداء الطلاب وسلوكهم.

يذكر أن المركز الوطني للقياس قام في شهر أبريل 2018م، بإجراء التطبيق التجريبي للاختبارات على عينة من طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، والبالغ عددهم نحو 16000 طالب وطالبة.

للاطلاع على الدليل الإرشادي للاختبارات الوطنية: (اضغط هنا)