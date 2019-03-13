شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص يدخل مجال الفحص الدوري للسيارات.. تعرف على الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت مصادر مطلعة أن الإدارة العامة للمرور تتجه إلى السماح للقطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الدوري، إذ تعمل حاليا على إعداد التنظيمات الخاصة بذلك.

ووفقا لـ”الاقتصادية” فإن الإدارة العامة للمرور تعتزم خلال الفترة المقبلة رفع التنظيمات الخاصة بالفحص الدوري إلى الجهات العليا خلال الفترة المقبلة، للنظر فيها واعتمادها.

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وتؤكد المصادر أن التنظيمات الجديدة، التي ستسمح بدخول شركات من القطاع الخاص لتقديم خدمة الفحص في عدد من مناطق المملكة، ستمنع الاحتكار في هذا القطاع وحفظ حقوق تلك الشركات.

وذكرت أحد مواقع الفحص الدوري، أن أسعار الفحص بلغت نحو 76.65 ريال للمركبة الصغيرة، و100.80 ريال للحافلة الصغيرة، و148.5 للحافلة المتوسطة و215.25 ريال للحافلة الكبيرة، فيما بلغ قيمة فحص سيارات النقل الصغيرة 100.80 ريال، و148.5 للمتوسطة.

في حين بلغت رسوم إعادة الفحص للمركبة الصغيرة 25.20 ريال، و30.45 للحافلة الصغيرة، و44.10 ريال للحافلة المتوسطة، و65.10 ريال للحافلة الكبيرة، بينما بلغت قيمة فحص سيارات النقل الصغيرة، 30.45 ريال، و44.10 للنقل المتوسط.