بعد السعودية.. دول عربية في القائمة السوداء لـ «الملاذات الضريبية»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وسع الاتحاد الأوروبي قامته السوداء لـ "الملاذات الضريبية" ليضيف إليه الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن القائمة الجديدة تضم 10 دول جديدة، ليصل الإجمالي إلى 15 دولة.

وبالإضافة للإمارات وعُمان اللذين تم ضمهما حديثًا للقائمة، تم إدراج كل من باربادوس وبيليز وبيرمودا وفيجي وجزر مارشال وفاناتو ودومينيكا للقائمة الموسعة.

إدراج الإمارات

وضعت اللائحة التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017 غداة سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس" التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه سيتم إعادة سبع دول كانت على قائمة رمادية إلى اللائحة السوداء لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بإجراء إصلاحات. وهذه الدول هي أروبا وبيليز وفيجي وعمان وفانواتو ودومينيكا.

وتمت إضافة ثلاث دول أخرى بسبب سياساتها الضريبية هي باربادوس والإمارات وجزر مارشال.

اعتراضات أوروبية

واعترضت كل من رومانيا وإستونيا مسبقا على إدراج الإمارات ضمن القائمة التي شهدت أكبر مراجعة لها منذ تبنيها لأول مرة عام 2017.

Advertisements

ولطالما عارضت روما إدراج الإمارات على اللائحة إذ استثمرت الدولة الخليجية بشكل واسع في إيطاليا التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وطالبت روما بإبقاء الإمارات على القائمة الرمادية للدول التي تعهدت بإبقاء قوانينها الضريبية متوائمة مع المعايير التي حددتها بروكسل.

وقال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا إن "كل شيء سيحل" عندما تمرر الإمارات قانونا جديدا في هذا المجال، مضيفا أنه سيتم شطب الدولة الخليجية من اللائحة "فورا" بعد ذلك.

ويأتي الإعلان بعد أيام فقط من رفض حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية يتعلق بقائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال بعدما أدرجت فيها السعودية.

تعليق إماراتي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، حسب بيان نشرته الوكالة الرسمية ”وام“.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية المتطلبات الخاصة بهذا الشأن كافة.

وأكدت حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير ”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“ والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي.

وتأكيدًا على إيفائها بالتزاماتها، قامت دولة الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل، يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.