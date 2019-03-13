دراسة: فقدان الوزن يساعد على الشفاء "مؤقتا" من السكري

كشفت دراسة بريطانية طويلة الأمد أن ثلث المرضى الذين اتبعوا حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية لفقدان كميات كبيرة من الوزن، تمكنوا من عكس مرض السكري من النوع الثاني والحفاظ على حالة الاستقرار هذه لمدة عامين، إلا أن هذا لا يستمر طوال الحياة وفقا لفريق البحث.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذي جارديان"، قال البروفيسور روي تايلور، الباحث الرئيس في الدراسة من جامعة نيوكاسل في لندن: "نفهم الآن الطبيعة البيولوجية لهذه الحالة القابلة للانعكاس، ومع ذلك، فإن كل مريض شفي من داء السكري من النوع الثاني، في حال زيادة الوزن مرة أخرى، فإن المرض سيعود إليه".

وأجريت الدراسة التي تحمل عنوان "Direct" في اسكتلندا وتينيسايد، على 300 مشارك مصاب بداء السكري من النوع الثاني، لديهم مؤشر كتلة جسم بين 27 و45.

وبعد مرور السنة الأولى من التجارب، عكس 46% ممن حصلوا على حمية غذائية منخفضة السعرات الحرارية، مرض السكري من النوع الثاني، وتمكن 36% منهم من الحفاظ على حالة "الشفاء" هذه بعد مرور عامين، وارتبطت هذه الحالة ارتباطا شديدا بفقدان الوزن، حيث إن 64% ممن فقدوا أكثر من 10 كيلوجرامات، ظلوا سليمين من المرض بعد عامين من الدراسة.

وتم تعريف المشاركين الذين حصلوا على "الشفاء" على أنهم أولئك الذين كانت لديهم مستويات السكر التراكمي على المدى الطويل (HbA1c) أقل من 48 ميليمول/مول (6.5%)، دون الحاجة إلى استخدام أي نوع من أدوية مرض السكري من النوع الثاني.