منظمة الصحة العالمية تحذر: موجة جديدة من الإنفلونزا تهدد العالم

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم سيواجه حتماً انتشار موجة جديدة لفيروس الإنفلونزا، مؤكدة أنه يحتاج للاستعداد للآثار التي يمكن أن يسببها مع عدم الاستهانة بالمخاطر.
وقالت المنظمة، لدى استعراضها خطة عالمية لمكافحة المرض الفيروسي واتخاذ التدابير الوقائية قبل انتشار عالمي محتمل، إن ظهور وباء جديد مسألة وقت وليس مجرد احتمال.
وأشارت المنظمة إلى أنها تهـدف لتحسين القدرات العالمية على المراقبة والاستجابة، من خلال حث جميع الحكومات على وضع خطة لمكافحة الإنفلونزا، وتطوير أدوات أفضل للوقاية من المرض ورصده واحتوائه وعلاجه، مثل أمصال أكثر فاعلية وأدوية مضادة للفيروسات.
وتصيب فيروسات الإنفلونزا، العديدة والمتغيرة، نحو مليار شخص كل عام في موسم انتشارها، ومن بين حالات الإصابة هناك من 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة تؤدي إلى وفاة من 290 إلى 650 ألفاً كل موسم.
وتوصي المنظمة العالمية بالتحصين السنوي خاصة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والأكثر عرضة للمرض، مثل الأطفال وكبار السن.
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