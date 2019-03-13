3 خدمات جديدة من يوتيوب لعشاق الموسيقى بالهند

أعلن موقع يوتيوب تفعيله لخدمات جديدة للبث الموسيقي لمستخدميه بالهند، باسم YouTube Music، و YouTube Music Premium، وYouTube Premiu، كون يوتيوب أكثر منصات التواصل استخداما في الهند لبث الأفلام والموسيقى.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التكنولوجيا، فإن الهند تسجل يوميا كما مهولا من عمليات البث على موقع يوتيوب، فهي تحتوي على ثاني أكثر قناة تحظى بمتابعين على وجه الأرض، وهي قناة T-Series، والتي تصل نسبة مشاهدات الفيديوهات عليها بشكل إجمالي لنحو 60 مليار مشاهدة.

وجاء هذا التطوير من يوتيوب لخدمات بث الموسيقى والأفلام، بعد رصد ارتفاعا غير مسبوق في اقتناء الهواتف الذكية بالهند خلال عام 2018.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن تفعيل يوتيوب لهذه الخدمات، سيقوي من مركزها في ظل المنافسة القوية التي تواجهها مع شركات أخرى مختصة ببث الموسيقى على الإنترنت بالهند مثل Amazon Music و Apple Music وJioSaavn وGaana.

وأوضح "ذا فيرج" الآلية للاستفادة من الخدمات الجديدة عبر يوتيوب، حيث ذكر أن خدمة YouTube Music التقليدية ستعمل مجانا مع وجود إعلانات تجارية تقاطع البث، في حين أن خدمة YouTube Music Premium، ستعمل دون خاصية الإعلانات بمقابل 1.42 دولار يدفعه المستخدم شهريا، وخاصية YouTube Premium الخاصة ببث الأفلام الطويل ستعمل بمقابل 1.85 دولار يدفعه المستخدم شهريا.