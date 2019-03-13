نشرة إماراتية: الفضاء سيكون مجالاً رئيسياً للمنافسة لارتباطه بالتنمية والاقتصاد

أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن كل المعطيات تشير إلى أن الفضاء سيكون مجالاً رئيسياً للمنافسة كما التعاون الدولي في العقود القادمة لارتباطه بالتنمية والاقتصاد.

وبينت، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام متزايد، وهناك جهود حثيثة للريادة في هذا المجال ويعتبر الاستثمار فيه جزء لا يتجزأ من الاستثمار في المستقبل الذي يفرض تحديات متنوعة وربما مختلفة على الإمارات وغيرها من دول العالم.

وتحت عنوان " استراتيجية إماراتية طموحة في قطاع الفضاء " قالت .. إن القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تحرص على إعداد الخطط اللازمة للتقدم في هذا المجال، وتوفير الإمكانات وتوظيف كل الموارد المتاحة لكي تكون الإمارات رائدة في هذا المجال الحيوي كما هي مجالات أخرى.. مشيرة إلى أنه في هذا السياق جاء اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ..

"الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030" التي وضعتها وتشرف على تنفيذها وكالة الإمارات للفضاء.

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وأوضحت النشرة - الصادرة اليوم عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية - أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على أسس السياسة الوطنية لقطاع الفضاء تنطوي على أهمية كبيرة، فهي: أولاً، تنسجم وطموح قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لما يجب أن تكون عليه الدولة في المستقبل، حيث تسعى لأن تكون الأفضل بحلول الذكرى المئة لتأسيس الاتحاد لذا توجهت الإمارات نحو تكثيف برامجها وخططها الاستراتيجية في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، بطموحات لا حدود لها وثانياً .. تتميز الاستراتيجية بالشمول، حيث تتناول الجوانب المتعددة الضرورية للارتقاء بهذا المجال وتحقيق نقلة نوعية فيه؛ فبينما تستكمل جانباً مهماً من الجوانب الضرورية للمضي قدماً في هذا المجال، وهو الإطار التنظيمي للقطاع في الدولة، فإنها تعمل على توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، بما فيها تأهيل الكوادر الوطنية، والأهم أنها تركز على ترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية في مجال الفضاء.

وأضافت ثالثاً .. توسع الاستراتيجية من دائرة التعاون والشركات محلياً ودولياً في هذا المجال؛ فسبر أغوار الفضاء الواسع والمعقد، واستكشاف أسراره بأسلوب علمي، عمل ليس سهلاً، ودونه تحديات كبيرة، وهو ما يتطلب بالضرورة تكثيف التعاون الدولي وإقامة شراكات حقيقية مع الدول المهتمة والمؤسسات المعنية والشركات المتخصصة؛ كما يتطلب في الوقت نفسه أيضاً تكثيف الاستثمارات محلياً وعالمياً، وهذا ما تسعى إليه الخطة أيضاً؛ فهي تهدف إلى إرشاد الأطراف المعنية والشركات العاملة والمُشغلة للقطاع ومختلف المشاريع الوطنية التي تعمل عليها، حول سبل دفع مسيرة الدولة من أجل تحقيق أهدافها الطموحة وفقاً لرؤية 2021 .

واختتمت "أخبار الساعة" افتتاحيتها بالتأكيد أن الإمارات أمام استراتيجية وطنية للفضاء طموحة جداً، ولكنها قابلة للتطبيق، وخاصة أن القيادة الرشيدة تولي هذا المجال اهتماماً بالغاً، بل وتنظر إليه على أنه المستقبل؛ بينما تواصل الحكومة ومعها مؤسسات الدولة المعنية جهودها الحثيثة من أجل ليس الارتقاء بهذا المجال فقط، وإنما الريادة فيه أيضاً.. مشيرة إلى أن الدولة وعبر عملها على تعزيز البحث والاستكشاف في مجال الفضاء، تنطلق من رؤية واضحة وتستند إلى استراتيجية فعالة تقوم على بناء أجيال قادرة على استكشاف الفضاء بل وحتى استيطانه، عبر بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ بحلول 2117، وتعمل على تمكين الكادر الإماراتي للإسهام في الحراك العالمي نحو الفضاء، لتثبت حضورها العالمي في هذا المجال، وتعزز مكانتها إقليمياً ودولياً.